Western Mines Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Western Mines wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,43 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,3 AUD) um -30,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,29 AUD, was einer Abweichung von +3,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 58,82, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung gegenüber Western Mines war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass es insgesamt 11 positive und ein negatives Stimmungsbild gab, während es an zwei Tagen keine eindeutige Richtung gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer positiven Änderung führt und die Gesamtbewertung für Western Mines in diesem Punkt auf "Gut" festlegt.