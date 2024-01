Western Mines Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Sprott":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Western Mines liegt bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,07, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Western Mines gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Stimmung ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Western Mines keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Diskussionsstärke über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Zusammenfassend erhält Western Mines in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -39,53 Prozent, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Western Mines von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.