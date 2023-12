Western Midstream Partners Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Western Midstream wurde der 7-Tage-RSI auf 40,35 Punkte festgelegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 52,14 Punkten im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Western Midstream mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor zeigt sich eine Rendite von -4,92 Prozent, was mehr als 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 42,98 Prozent, womit Western Midstream mit 47,91 Prozent deutlich dahinter liegt und daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Die Analysteneinschätzung für die Western Midstream-Aktie fällt insgesamt "Gut" aus, basierend auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 32,25 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 16,13 Prozent vom letzten Schlusskurs (27,77 USD) bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Western Midstream.