Western Midstream Partners Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) der Western Midstream-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 8, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 25,79 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein positives Rating für die Western Midstream-Aktie.

Die langfristige Meinung der Analysten zu der Aktie ist ebenfalls positiv, mit 1 "Gut"-Bewertung, 1 "Neutral"-Bewertung und keiner "Schlecht"-Bewertung. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten wird auf 29,5 USD festgesetzt, was darauf hindeutet, dass die Aktie eine negative Performance von -12,93 Prozent erzielen könnte. Die Gesamteinschätzung der Analysten führt daher zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Western Midstream mit 7,87 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (17,63%) auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Western Midstream verschlechtert. Das führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesen Bereichen.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Western Midstream-Aktie basierend auf den verschiedenen Kriterien.