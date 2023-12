Western Midstream Partners Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs der Western Midstream hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt um 31,61 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -36,53 Prozent. Der gesamte "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 31,61 Prozent, und Western Midstream lag 36,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Western Midstream eine mittlere Aktivität gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Western Midstream-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 26,91 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 27,84 USD liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 27,89 USD, ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs. Somit erhält die Western Midstream-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich der Dividenden schüttet die Western Midstream gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 8,31 % aus, was 15,19 Prozentpunkte weniger als der im Mittel übliche Wert von 23,5 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".