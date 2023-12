Western Midstream Partners Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Western Midstream-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,31 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,25 %. Dies ergibt eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Western Midstream eingestellt sind. Es gab insgesamt zehn positive und ein negatives Feedback in den letzten Tagen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Western Midstream daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet, wobei die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes. Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 27,03 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 29,26 USD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 28,12 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Zusammenfassend erhält Western Midstream auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.