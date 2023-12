Western Metal Materials, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Western Metal Materials-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,67 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,39 CNH liegt, was einem Unterschied von -8,17 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der Wert bei 14,75 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,44 Prozent). Dadurch ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Ein weiterer Aspekt, der die Bewertung beeinflusst, ist der Branchenvergleich des Aktienkurses. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Western Metal Materials mit einer Rendite von -8,18 Prozent über der durchschnittlichen Rendite liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Aktie mit 0,12 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 89 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liefert jedoch eine abweichende Bewertung und führt zu einem "Neutral"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien spielen eine Rolle bei der Bewertung. In den letzten Wochen gab es eine Zunahme von negativen Kommentaren über Western Metal Materials, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Darüber hinaus wurde über die Aktie weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Branchenvergleich, der Relative Strength Index und das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien ein "Schlecht"-Rating für die Western Metal Materials-Aktie.