Western Metal Materials Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 37,37 liegt die Aktie von Western Metal Materials auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, der bei 0 Prozent liegt. Somit wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Western Metal Materials in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine neutrale Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Western Metal Materials wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein neutrales Rating.

Hinsichtlich der Dividende zahlt Western Metal Materials derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, nämlich 1,35 % im Vergleich zu 1,91 %. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt Western Metal Materials damit 12,32 Prozent über dem Durchschnitt, der bei -7,83 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,83 Prozent. Western Metal Materials liegt aktuell 12,32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.