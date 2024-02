Western Metal Materials Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Die Analyse der Aktienkurse von Western Metal Materials basiert neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut den Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral. In den letzten Tagen haben auch die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Western Metal Materials diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Western Metal Materials beträgt aktuell 15,1 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 13,21 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 14,08 CNH ebenfalls eine Abweichung nach unten, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" schneidet Western Metal Materials mit einer Rendite von -12,83 Prozent um 12 Prozent besser ab. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche mit einer mittleren Rendite von -24,95 Prozent liegt die Aktie mit 12,12 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Western Metal Materials einen Wert von 34 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.