Western Forest Products Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Analystenmeinungen zur Western Forest Products-Aktie sind gemischt. Langfristig gesehen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, wobei es keine positiven Bewertungen und vier neutrale Bewertungen gibt. Im vergangenen Monat gab es eine neutrale Bewertung und keine positiven oder negativen Bewertungen. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung. Das Kursziel der Analysten liegt bei 0,93 CAD, was einer potenziellen Performance von 28,47 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mit 0,94 CAD angegeben, während der tatsächliche Kurs bei 0,72 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,71 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Bild, mit einem RSI7-Wert von 36,84 und einem RSI25-Wert von 52,27. Beide Werte führen zu einer neutralen Empfehlung, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 84 auf, was darauf hindeutet, dass die Börse 84,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Western Forest Products zahlt. Dies ist jedoch deutlich weniger als der Branchendurchschnitt von 320, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.