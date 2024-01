Western Forest Products Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Western Forest Products-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,92 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (0,71 CAD) deutlich darunter liegt, mit einem Unterschied von -22,83 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 0,7 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt hier auf ähnlicher Höhe (+1,43 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Western Forest Products eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Papier & Forstprodukte (3,57 %) niedriger ist. Die Differenz von 3,57 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung der Western Forest Products-Aktie basiert auf insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Für den vergangenen Monat ergibt sich das Bild aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 30,28 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im fundamentalen Bereich hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 84,28, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer Einstufung als "günstig" und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".