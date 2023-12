Western Exploration Aktie: Bitte unbedingt beachten

Dividende: Aktuell schüttet Western Exploration niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt für Chemikalien aus. Die Differenz beträgt 8273,88 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8273,88 %). Aufgrund dieses großen Unterschieds wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Western Exploration-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,9 USD. Der letzte Schlusskurs (0,5002 USD) weicht somit um -44,42 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,51 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,92 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Western Exploration-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Western Exploration bei 30,04, was als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

Anleger: Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Western Exploration-Aktie wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Insgesamt ist die Aktie von Western Exploration bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.