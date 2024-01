Western Energy Services Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mondi":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf der Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Western Energy Services-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 38, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 53,01 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Western Energy Services.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Western Energy Services beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Western Energy Services ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Western Energy Services-Aktie aktuell bei 3,05 CAD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2,97 CAD, was einen Abstand von -2,62 Prozent ergibt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -1,33 Prozent, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Neutral".