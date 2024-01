Western Digital Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Aktie von Western Digital wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten mit insgesamt 3 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 45 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -10,61 Prozent entspricht, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Analysten für die Aktie von Western Digital.

Die Dividendenrendite von Western Digital liegt derzeit bei 0%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11546,47% als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Western Digital beträgt derzeit 36 und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 46, was aus fundamentalen Gesichtspunkten zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Western Digital ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien und weitere Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten deuten ebenfalls auf ein insgesamt positives Signal hin.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine positive Bewertung der Aktie von Western Digital basierend auf den Analysen der Analysten, der Dividendenrendite, den fundamentalen Kennzahlen und dem Anleger-Sentiment.