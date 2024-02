Western Digital Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher auf Kursgewinne hindeuten. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Western Digital herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 80,69 Punkten, was darauf hindeutet, dass Western Digital überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger Schwankungen und weist Western Digital auf dieser Basis weder als überkauft noch überverkauft aus, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält das Wertpapier von Western Digital somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Western Digital in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass von Research-Analysten insgesamt 5 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vergeben wurden. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut", was auch von den Analysten unterstützt wird, deren durchschnittliche Empfehlung für die Aktie im letzten Monat ebenfalls "Gut" lautet. Das Kursziel für die Aktie der Western Digital liegt im Mittel bei 56,14 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 3,97 Prozent und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Western Digital die Einschätzung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Western Digital wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, jedoch zeigten sich in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen, was heute zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Western Digital auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Hierbei zeigt Western Digital eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für Western Digital basierend auf der Sentiment- und Buzz-Analyse.