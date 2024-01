Western Digital Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Western Digital wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 38,16 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Western Digital ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (KGV von 46,22) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Western Digital. An 11 Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen eine negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen gesprochen. Auf Basis statistischer Auswertungen von historischen Daten ergibt sich eine überwiegend positive Stimmung, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Western Digital mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11546,47 Prozent. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht ein unrentables Investment ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält.