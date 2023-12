Western Digital Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den letzten zwölf Monaten haben sechs Analystenbewertungen für die Western Digital-Aktie stattgefunden. Drei Bewertungen waren "Gut", drei waren "Neutral" und keine war "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Western Digital-Aktie. Es gab keine Analystenupdates zu Western Digital im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 45 USD, was einem Abwärtspotential von -11,66 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 50,94 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Western Digital somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dieser Analyse.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) ist Western Digital unserer Ansicht nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 36,38, was einem Abstand von 23 Prozent zum Branchen-KGV von 47,1 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. In den letzten 7 Tagen hatte die Western Digital-Aktie einen RSI-Wert von 14, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis von 29,1 zeigt, dass Western Digital überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Western Digital daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnete Western Digital eine Rendite von 38,26 Prozent, was mehr als 38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,28 Prozent, wobei Western Digital mit 42,54 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.