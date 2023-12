Western Copper and Gold Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die kanadische Bergbaufirma Western Copper & Gold schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 3,83 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,83 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Western Copper & Gold eine Performance von -25,21 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,33 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,88 Prozent im Branchenvergleich für das Unternehmen. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie der Western Copper & Gold langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich 1 positive Bewertung, 0 neutrale und 0 negative. Die durchschnittliche Kurszielprognose liegt bei 2,75 CAD, was einer Erwartung von 50,27 Prozent entspricht.

Die Stimmung der Anleger macht ebenfalls einen positiven Eindruck. Soziale Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Themen bezüglich Western Copper & Gold in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie auch hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

