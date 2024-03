Western Copper and Gold Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Western Copper & Gold-Aktie beträgt aktuell 32, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 33,33 ebenfalls im neutralen Bereich, weshalb die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating für Western Copper & Gold.

Die Western Copper & Gold Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 1,83 CAD um +15,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +0,55 Prozent, wodurch die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Western Copper & Gold-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,78 Prozent erzielt, was 0,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,04 Prozent, und Western Copper & Gold liegt aktuell 0,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Western Copper & Gold veröffentlicht. Jedoch haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

