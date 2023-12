Western Bulk Chartering AS Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die technische Analyse der Western Bulk Chartering-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,77 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2,365 EUR weicht somit um -14,62 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 2,16 EUR, was einer Abweichung von +9,49 Prozent entspricht. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Western Bulk Chartering-Aktie liegt bei 60,38, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,91, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Western Bulk Chartering war in den vergangenen Tagen neutral, da weder positiver noch negativer Austausch stattfand. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Western Bulk Chartering in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso konnte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe.