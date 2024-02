Western Bulk Chartering AS Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir uns den RSI für Western Bulk Chartering auf 7- und 25-Tage-Basis ansehen, beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 68,18 Punkte. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf der anderen Seite zeigt der RSI25 einen Wert von 70,63, was darauf hinweist, dass Western Bulk Chartering überkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Western Bulk Chartering-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,44 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 2,115 EUR am letzten Handelstag weist einen Unterschied von -13,32 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie in Bezug auf die Charttechnik auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigen unsere Analysen, dass sich die Stimmung für Western Bulk Chartering in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen für Western Bulk Chartering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv war, mit Ausnahme eines Tages, an dem die negative Kommunikation überwog. Insgesamt zeigt sich jedoch verstärkt negative Kommunikation der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Western Bulk Chartering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Western Bulk Chartering.