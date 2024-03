Western Alliance Bancorporation Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Western Alliance Bancorp":

Die Western Alliance-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 51,07 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +14,22 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 58,33 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 61,03 USD, was einer Abweichung von -4,42 Prozent vom aktuellen Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für die Western Alliance-Aktie damit ein "Gut"-Rating aufgrund der einfachen Charttechnik.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend negative Einstellungen in den letzten Tagen gegenüber Western Alliance. Es gab fünf positive und acht negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Western Alliance-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 91,49 Prozent erzielt, was 77,87 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Sektor "Handelsbanken" liegt die Aktie sogar um 86,58 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für die Western Alliance abgegeben haben, sehen die Aktie insgesamt positiv, mit 8 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen. Auch die jüngste Bewertung ergibt ein positives Gesamtbild, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 59,5 USD, was einer neutralen Einschätzung entspricht. Die Analystenuntersuchung führt insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Western Alliance-Aktie.