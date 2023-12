Western Alliance Bancorporation Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Western Alliance Bancorp":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Western Alliance liegt derzeit bei 6, was im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" (KGV von 15,73) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Von insgesamt 12 Analystenbewertungen der Western Alliance-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt wird das Wertpapier daher als "Gut" eingestuft. Auf kurzfristiger Basis, basierend auf den Studien des letzten Monats, wird die Aktie ebenfalls als "Gut" angesehen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 58,95 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 4,19 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Neutral". Insgesamt erhält die Western Alliance somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Beim Sentiment und Buzz wird die Kommunikation im Netz als weicher Faktor zur Bewertung der Aktie berücksichtigt. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Western Alliance aufgrund dieser Faktoren als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Western Alliance in den letzten 12 Monaten bei -3,78 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete eine Rendite von -4,87 Prozent, wobei die Western Alliance mit 1,09 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.