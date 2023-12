Western Alliance Bancorporation Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Western Alliance Bancorp":

Die Western Alliance-Aktie wird von Analysten derzeit überwiegend positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 8 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch in aktuellen Berichten wird das Unternehmen insgesamt positiv eingeschätzt, mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 58,28 USD, was einem Abwärtspotenzial von -11,42 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Western Alliance liegt bei 49,73, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 26 eine überverkaufte Situation an, was wiederum als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die Western Alliance mit 3,07 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (138,66%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass die Western Alliance-Aktie mit einem Kurs von 65,79 USD derzeit +26,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +51,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Dies führt insgesamt zu einer positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht.