Western Alliance Bancorporation Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Kurs der Aktie Western Alliance steht am 20.10.2023, 15:58 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 46.08 USD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet.

Western Alliance haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,08 ist die Aktie von Western Alliance auf Basis der heutigen Notierungen 66 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (14,75) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Für die Western Alliance sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 7 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Western Alliance vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Western Alliance. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 58,72 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 27,44 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 46,08 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Western Alliance führt bei einem Niveau von 50,68 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 56,32 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Western Alliance Bancorporation-Analyse vom 21.10. liefert die Antwort:

Wie wird sich Western Alliance Bancorporation jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Western Alliance Bancorporation-Analyse.

Western Alliance Bancorporation: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...