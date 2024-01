Western Alliance Bancorporation Aktie: Geht es jetzt los?

Die Aktie der Western Alliance wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 8 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Western Alliance. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 58,28 USD, was ein Abwärtspotential von -6,43 Prozent vom letzten Schlusskurs (62,28 USD) bedeutet. Dies entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Western Alliance eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Western Alliance. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Western Alliance ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 68,72, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 liegt bei 32,21, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite der Western Alliance liegt bei 3,07 Prozent, was 135,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Handelsbanken" liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

