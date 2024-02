Western Alliance Bancorporation Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Western Alliance Bancorp":

Der Aktienkurs von Western Alliance hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor 151418,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -1,99 Prozent, wobei Western Alliance aktuell 5,04 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Western Alliance eine Rendite von 2,37 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,85 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Western Alliance liegt mit einem Wert von 7,42 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einem Abstand von 55 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Western Alliance zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 38,77 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 53,79 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.