Western Alaska Minerals Aktie: Wo soll das noch hinführen?

In den letzten zwei Wochen wurde die Western Alaska Minerals von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung und der Messung insgesamt wird die Einstufung als "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Mit einem RSI von 91,3 wird die Western Alaska Minerals als "überkauft" eingestuft, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen wird, zeigt mit einem Wert von 73,21 eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen führte zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Western Alaska Minerals-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -59,9 Prozent, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine Abweichung von -21,43 Prozent, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Western Alaska Minerals-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.