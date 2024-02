Western Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit betrachtet werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Western-Aktie beträgt aktuell 75, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch eine weniger volatile Bewertung, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Western-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,58%. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Western-Aktie derzeit bei 1050,72, was 214 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und somit eine weitere "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Diskussionen und Interaktionen rund um die Western-Aktie in den letzten zwei Wochen eher neutral waren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt neutral eingestuft.

Insgesamt erhält die Western-Aktie auf der Basis der verschiedenen Bewertungskriterien somit überwiegend "Schlecht"-Bewertungen, sowohl in Bezug auf den RSI, die Dividende und die Fundamentalanalyse. Lediglich das Anleger-Sentiment wird als neutral eingestuft.