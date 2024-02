Western Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den letzten vier Wochen gab es bei Western keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Western in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,56 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -14,92 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche dar, die im Durchschnitt um -20,64 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Western mit -35,56 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -20,64 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Western mit einem Wert von 1050,72 deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 321. Dies entspricht einer Abweichung von 227 Prozent und führt dazu, dass die Aktie als "teuer" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Western bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.