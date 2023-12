Western Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Aktienkurs von Western hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Materialien-Sektor in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -34 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Chemikalien-Branche beträgt die mittlere Rendite -11,11 Prozent, wobei Western mit 22,89 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Western haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Beitragsanzahl konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dies mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Western daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass Western im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (3,84 %) keine Dividende ausgeschüttet hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Differenz 3,84 Prozentpunkte beträgt und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist für die Einschätzung einer Aktie ebenfalls von Bedeutung. In den sozialen Medien waren zuletzt vor allem positive Meinungen zu Western zu verzeichnen. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um Western befasst. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen erhält die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".