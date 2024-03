Western Acquisition Ventures Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Western Acquisition Ventures Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Western Acquisition Ventures liegt bei 50, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 64,29 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In den letzten zwei Wochen wurde Western Acquisition Ventures von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf Western Acquisition Ventures wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb das Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft werden.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Western Acquisition Ventures verläuft derzeit bei 10,8 USD, was die Aktie auf "Neutral" einstuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 10,6 USD, was einer Differenz von -1,85 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Differenz bei -0,84 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.