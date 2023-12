Westell Technologies Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Westell ein Thema in den sozialen Medien, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in jüngster Zeit weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Westell befasst. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite der Westell-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 11651,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Westell beträgt 90, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,79, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Westell-Aktie der letzten 200 Handelstage um -13,1 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -5,81 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.