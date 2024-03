Westell Technologies Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Westell in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Westell unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Für Investoren, die derzeit in die Aktie von Westell investieren, bedeutet dies, dass sie bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Kommunikationsausrüstung einen geringeren Ertrag von 11197,26 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Westell-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,64 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,48 USD, was einem Unterschied von -9,76 Prozent entspricht, und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,56 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,13 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Westell-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westell bei 4,93, was unter dem Branchendurchschnitt von 77,22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.