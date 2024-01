Westell Technologies Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Aktie von Westell bietet aktuell keine Dividendenrendite im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag von 11546,46 Prozentpunkten erzielen können. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Westell bei 1,67 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,595 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -4,49 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,56 USD, was einer Distanz von +2,24 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westell mit einem Wert von 4,9 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt bei 46, was einem Abstand von 89 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine Bewertung von "Gut" auf der Basis fundamentalen Kriterien.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.