Westell Technologies Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, so die Anleger. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in Bezug auf das Unternehmen Westell fanden weder positive noch negative Diskussionen statt. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Westell als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 4,93 liegt insgesamt 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kommunikationsausrüstung" von 62,16. Daher erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Westell-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,66 USD um -9,64 Prozent vom aktuellen Kurs (1,5 USD) abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,6 USD um -6,25 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Westell-Aktie ergibt einen Wert von 59,38 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einen Wert von 57,14 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Beide Werte führen zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" gemäß dem RSI.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung neutral ist, die fundamentale Analyse die Aktie als unterbewertet ansieht, die technische Analyse jedoch eher negativ ausfällt. Der Relative Strength Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung.