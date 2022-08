Westchina (Chongqing) Science City erhält durch digitale Wirtschaft neues Wachstum in der industriellen Entwicklung

Chongqing, China (ots/PRNewswire) -Die Smart China Expo 2022 findet vom 22. bis 24. August im südwestlichen Chongqing statt. Western China (Chongqing) Science City brachte 112 Exponate von mehr als 60 Unternehmen, zeigte 5 Chips und viele neue Produkte, entwickelt in den Bereichen integrierte Schaltungen und Kernkomponenten .Am ersten Tag der Veranstaltung unterzeichnete die Wissenschaftsstadt Westchina (Chongqing) Verträge für Schlüsselprojekte wie das SAIC Artificial Intelligence Innovation Center und das Chongqing Intelligent and Connected Automobile Innovation Center mit einer Gesamtinvestition von über Yuan 30 Mrd. in Bereichen wie Leben und Gesundheit, Software sowie intelligente und vernetzte Automobile.Neben der Nutzung der Plattform der Smart China Expo hat die Wissenschaftsstadt Westchina (Chongqing) die Einführung von Fachkräften weiter erhöht, und fördert die Verbesserung des Geschäftsumfelds durch den Abbau von Bürokratie und durch Verbesserung der Dienstleistungen, um Unternehmen zu helfen, schneller zu wachsen. Die Wissenschaftsstadt hat eine Reihe von Vorzugspolitiken eingeführt, um den Zustrom von Talenten, Innovation, Industrie und Finanzen aus der ganzen Welt anzulocken, um einen innovationsfähigen neuen Motor in ihrer Entwicklung zu schaffen.In den letzten Jahren hat sich die Wissenschaftsstadt Westchina (Chongqing) auf digitale Industrialisierung und industrielle Digitalisierung konzentriert. Sie hat den strategischen Aktionsplan für innovationsgetriebene Entwicklung unter der Leitung von Big Data Intelligence eingeführt und die Umwandlung traditioneller Branchen die hochwertige, intelligente und umweltfreundliche Industrien zu beschleunigen, um die wissenschaftliche und technologische Innovation zur Triebfeder für die industrielle Umwandlung und Modernisierung zu machen.High-Tech- und aufstrebende Sektoren sind wichtige Merkmale des industriellen Layouts der Stadt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau einer fortschrittlichen Agglomeration der Fertigungsindustrie, insbesondere darauf, ein hohes Niveau in intelligenten und vernetzten Fahrzeugen für neue Energien zu erreichen.Von Januar bis Juli dieses Jahres erreichte der Produktionswert der digitalen Wirtschaft im Kernbereich der Wissenschaftsstadt Westchina (Chongqing) Yuan 139,7 Mrd., ein Wachstum von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Hightech-Unternehmen stieg um 103, mit einer Wachstumsrate von 75 Prozent. Die Zahl der wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen stieg um 48, 78 Unternehmen führten 138 intelligente Transformationen durch, und es wurden 8 intelligente Fabriken und 20 digitale Werkstätten gebaut. Die Automobilindustrie der Wissenschaftsstadt wuchs weiter rasant, ihr Produktionswert stieg um 64,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Nach dem Plan wird die Wissenschaftsstadt grundsätzlich ein koordiniertes Entwicklungsmuster aus intelligenten und vernetzten Fahrzeugen für neue Energien, intelligenten Verkehrsmitteln, intelligenten Einrichtungen und Smart City bilden. Zunächst wird ein ganzes Branchen-Ökosystem mit Automobilen, Straßen, Cloud Computing, Netzwerken und Karten vorhanden sein. Die intelligente und vernetzte Automobilindustrie für Fahrzeuge mit neuer Energie wird einer der Spitzenreiter in China sein. Unterdessen wird in der Wissenschaftsstadt eine Demonstrationsbasis für die intelligente und vernetzte Industrie für Fahrzeuge mit neuer Energie in qualitativ hochwertiger Entwicklung in Westchina gebaut.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=427907Bildunterschrift: Als neues Modell der Laboratorien von Chongqing und als neue Kraft der nationalen Laboratorien, die von der Wissenschaftsstadt Westchina (Chongqing) geschaffen wurden, hat das Jinfeng-Labor die Expertenbewertung durch die erste Gruppe wissenschaftlicher Forschungsteams abgeschlossen.Pressekontakt:Frau Fu,Tel.: 86-10-63074558.Original-Content von: Western China (Chongqing) Science City, übermittelt durch news aktuell