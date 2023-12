Westbury Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Dividendenrendite von Westbury liegt derzeit bei 0 %, was 5354,52 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Thrifts & Hypothekenfinanzierung liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Westbury-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis weist ebenfalls einen Wert von 50 auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Westbury-Aktie von ihrem 200-Tage-Durchschnitt um +17,82 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit +10,34 Prozent über dem Durchschnitt, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Westbury-Aktie also eine "Gut"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Westbury-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt kann die Westbury-Aktie anhand der Dividendenrendite, des RSI, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Neutral" eingestuft werden.