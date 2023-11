Westbury Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Aktuell liegt der RSI-Wert von Westbury bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 93, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse betrachtet das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Westbury beträgt das aktuelle KGV 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse betrachtet die charttechnische Entwicklung einer Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Westbury-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 24,29 USD. Dieser Wert liegt nahe dem aktuellen Schlusskurs von 25 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (25,6 USD) zeigt einen ähnlichen Trend, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Westbury-Aktie in der technischen Analyse daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer. Auf dieser Basis erhält Westbury daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also für die Westbury-Aktie sowohl aus der technischen als auch aus der fundamentalen Analyse eine neutrale Bewertung.