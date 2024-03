Westbury Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "IX Acquisition Corp":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westbury liegt derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Westbury zahlt. Im Vergleich dazu werden in der Branche im Durchschnitt 88 Prozent mehr für vergleichbare Werte gezahlt, weshalb der Titel als unterbewertet gilt und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Westbury derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Der Unterschied beträgt 138,33 Prozentpunkte, was einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie entspricht.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Westbury zeigen eine mittlere Aktivität und ergeben somit eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Westbury ist neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.