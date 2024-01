Westbury Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Westbury-Aktie wird derzeit mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein aktueller Wert von 24,17 USD. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 25,5 USD liegt dieser Wert deutlich darüber (Unterschied +5,5 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Eine Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen einen gleitenden Durchschnitt von 26,71 USD, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-4,53 Prozent) führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Westbury wird als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen. Die Themen rund um den Wert wurden überwiegend neutral diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Westbury. Da die Intensität der Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ war, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Westbury-Aktie weist einen Wert von 100 auf, was auf eine Überkaufung hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (47,37) weder eine Über- noch Unterkaufung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Westbury.