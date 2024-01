Westbury Aktie: Interessante Aussichten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Westbury-Aktie liegt bei 15,41, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie derzeit -4,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +5,5 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Westbury-Aktie liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,82 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Aktie durchschnittliche Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Westbury-Aktie aufgrund fundamentaler, technischer und sentimentaler Kriterien.