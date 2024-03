Westar Resources Ltd Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Westar-Aktie wird derzeit als "schlecht" eingestuft, basierend auf der technischen Analyse. Der Aktienkurs von 0,012 AUD weist einen Abstand von -60 Prozent zur 200-Tage-Linie von 0,03 AUD auf. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei -40 Prozent, was ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Westar-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 100 und der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 70,59, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält die Analyse der RSIs ein "schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich das Stimmungsbild in den letzten Wochen positiv verändert. Dies führt zu einer "guten" Bewertung in diesem Kriterium. Die Stärke der Diskussion bleibt jedoch neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine neutrale Bewertung, da weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden, obwohl in den letzten Tagen mehr negative Themen diskutiert wurden.

Zusammenfassend ergibt sich insgesamt eine "schlechte" Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des RSIs und des Anleger-Sentiments für die Westar-Aktie.