Westar Resources Ltd Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Westar-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,03 AUD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 0,019 AUD weicht somit um -36,67 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt dieser bei 0,02 AUD, somit weicht der letzte Schlusskurs nur um -5 Prozent ab. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Westar-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde bei Westar eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Westar eingestellt waren. Es gab sechs positive und ein negatives Feedback, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Westar daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Westar-Aktie liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 73,91 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".