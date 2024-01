Westar Resources Ltd Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse der Westar-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,03 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,02 AUD liegt und somit einen Abstand von -33,33 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 0,02 AUD liegt, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen zu Westar veröffentlicht wurden. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen rund um Westar diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat keine signifikanten Unterschiede aufgewiesen. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung für Westar abgegeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Westar-Aktie. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Westar weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die Westar-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des RSI.