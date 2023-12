Westar Resources Ltd Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Westar-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Im Rahmen der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 0,03 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,02 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Westar eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen zeigen ebenfalls einen negativen Trend, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Westar daher in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.