Westamerica Bancorporation Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Westamerica-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 22,38, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Dies wird als "Gut" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Westamerica-Aktie beträgt derzeit 44,68 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 56,68 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 48,8 USD, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs und somit mit einem "Gut"-Rating versehen. Insgesamt erhält Westamerica auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen die sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz für die Westamerica-Aktie. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Westamerica bei 8,81, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,95 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.