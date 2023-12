Westamerica Bancorporation Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Westamerica-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt und liegt derzeit um 13,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +27,23 Prozent liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven charttechnischen Einschätzung für die beiden betrachteten Zeiträume.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Westamerica-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der aktuelle RSI-Wert liegt bei 31,59, was zu einer neutralen Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer positiven Einstufung des RSI-Signals.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 3,85 Prozent und damit 134,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Westamerica-Aktie eine negative Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem neutralen Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.