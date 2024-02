Westamerica Bancorporation Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Dividende der Westamerica-Aktie liegt derzeit bei einer Rendite von 3,24%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken zu einem geringeren Ertrag von 135,78 Prozentpunkten führt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Westamerica-Aktie aktuell einen Relative Strength Index (RSI) von 28,76 aufweist, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung des RSI als "Gut".

Im Branchenvergleich zur Finanzbranche liegt die Jahresperformance der Westamerica-Aktie bei -12,09%, was mehr als 151434 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Handelsbanken-Branche in den letzten 12 Monaten von -1,31% liegt die Westamerica-Aktie mit 10,77% deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor und zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Westamerica-Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".