Westamerica Bancorporation Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von Westamerica weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Finanzsektors eine Rendite von -10,57 Prozent auf, was mehr als 17 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche von -2,51 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Westamerica mit 8,06 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es bei Westamerica in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Hinsicht. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Westamerica-Aktie neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Westamerica-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 29,83 und ein RSI25-Wert von 22,51, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Westamerica liegt bei 3,85 Prozent, was 134,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken-Branche liegt. Aufgrund dieser Tatsache und aus heutiger Sicht wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.